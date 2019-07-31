"الديمقراطية" تدعو سويسرا وهولندا للتراجع عن قرار وقف تمويل (أونروا)

مدارس أونروا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومتي سويسرا وهولندا، إلى التراجع عن قرارهما، وقف تمويل وكالة الغوث (أونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.



وقالت الجبهة: إن قرار المقاطعة، يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل (أونروا)، وحلها، ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة، ما يلقي على قرار حكومتي سويسرا وهولندا، ظلالاً من الشك، لا يمكن إزاحتها إلا بالعودة إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملاً بقرارات الأمم المتحدة، إلى أن تتوفر الظروف السياسية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.



وقالت الجبهة: إن الفساد، حيثما وجد، له أساليب أخرى لمعالجته عبر آليات وإجراءات قانونية، بإشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، دون اللجوء إلى معاقبة الشعب الفلسطيني بحرمانه من خدمات الوكالة بتوقف تمويلها.



وختمت الجبهة، داعية المجتمع الدولي، بكافة اتجاهاته، للوفاء بتعهداته نحو وكالة الغوث، ونحو اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون صعوبات العيش، في ظل أوضاع اجتماعية، يدرك الجميع حقيقتها المُرة.