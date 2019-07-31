تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

خلفًا لـ أ. د عبد الجليل صرصور، الذي شغل منصب رئيس جامعة غزة خلال الفترة من 1/9/2016 إلى 31/8/2019، تم تعيين أ. د فريد القيق، رئيسًا للجامعة.



والقيق حاصل على درجة الدكتوراة في التخطيط العمراني المستدام من كلية البيئة العمرانية في جامعة نوتنجهام ببريطانيا في العام 2004 وحاصل على بكالوريوس العمارة وماجستير التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة براغ التقنية في العام 1996.



ويعمل في المجال الأكاديمي منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، تقلد خلالها مناصب إدارية متعددة، أهمها: عميد كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بغزة، ومساعد رئيس الجامعة، وعميد التخطيط والتطوير، إضافة إلى عمله مستشاراً للتخطيط العمراني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT) بالشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان (PHC)، ومستشاراً للتخطيط العمراني لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



يذكر، أنه في العام 2012 تم اختيار البروفيسور القيق من ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عالمياً في مجال تخصصه، وذلك من قبل مؤسسة (Marquis who's who) الأمريكية المعنية بإبراز الشخصيات التي لها تأثير على نطاق عالمي في مجالات العلوم والهندسة، ونشر أكثر من عشرين بحثاً علمياً محكماً في مجلات ومؤتمرات دولية وإقليمية، ساهمت في إثراء المجال البحثي والأكاديمي في مجالات عمرانية ومعمارية متنوعة.



ومن المقرر، أن يتم تسليم د. القيق منصب رئاسة الجامعة بداية من تاريخ 1/9/2019.