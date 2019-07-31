جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كلية الحقوق في جامعة القدس، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019/2020 فرع بيت حنينا- القدس، حيث تستهدف الكلية الطلبة الذين يقيمون في مدينة القدس وضواحيها إلى جانب أهلنا في مناطق عام 1948.

وتتميز كلية الحقوق فرع بيت حنينا، بخطتها الأكاديمية التي تطرح من خلالها العديد من التخصصات القانونية ومن ضمنها القانون الإسرائيلي، والتي تفتح المجال أمام الطلبة الملتحقين بها للدراسة باللغتين العربية والعبرية.







كما تم افتتاح مسار لدراسة القانون باللغة الإنجليزية، ومسار لدراسة القانون باللغة العبرية مع التركيز على طرح وتدريس مساقات امتحانات النقابات المختلفة سواء في القدس أو في فلسطين، وذلك ابتداء من العام الاكاديمي 2019/2020

ميزات الكلية: توفير خصومات لأقساط الطلبة، توفير منح دراسية كاملة لعدد من الطلبة المحتاجين والمتفوقين، تأهيل الطلبة لاجتياز امتحان نقابة المحامين في إسرائيل، تأهيل الطلبة للحصول على فرص عمل في مؤسسات المجتمع المحلي، وشركات القطاع الخاص.

وستكون الدراسة للمسار العبري في حرم الكلية في بيت حنينا، ويبدأ التدريس لهذا المسار من خلال نخبة من الأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القانون، وفي جميع التخصصات من أهلنا في الداخل والحاصلين على الرخص القانونية لمزاولة المهنة، أما المسار الإنجليزي، فسيكون في حرم بيت حنينا وحرم أبو ديس.شروط الالتحاق: أن يكون مقدم/ة الطلب من طلبة الثانوية العامة في فروع (العلمي، الأدبي، التجاري، بجروت).