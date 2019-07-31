إسرائيل تُصادق على بناء 6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية





وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية- الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إن المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، في جولة تشمل عدداً من دول المنطقة وإسرائيل".



من جهتها، نددت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بمصادقة إسرائيل على مخطط، لبناء 6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "إن كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال".



وأضاف أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "إن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية".



وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية: إن الحكومة الإسرائيلية تضيّق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها، بداعي عدم الترخيص.



وتشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل في الزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

رام الله - دنيا الوطنصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، على مخطط لبناء 6000 وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.وسمح (كابينت)، أمس الثلاثاء، للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) بالضفة، بحسب ما أعلنته القناة 13 الإسرائيلية.