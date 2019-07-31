"الديمقراطية" ترحب بولادة القائمة العربية الموحدة في مواجهة تحالفات الأحزاب الصهيونية

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب العربية الأربعة في أراضي عام 48، وانخراطها في قائمة عربية موحدة في الانتخابات في أيلول/سبتمبر القادم.



وقالت الجبهة: إن إتفاق الأحزاب العربية الأربعة من شأنه أن يعيد تقديم الحالة الفلسطينية داخل دولة الاحتلال، بصيغتها الموحدة في مواجهة منظومة القوانين والإجراءات الصهيونية العنصرية والفاشية، وأن يبعث برسالة إلى الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل، ليخوض معركة الانتخابات، بالالتفاف حول (القائمة العربية)، باعتبارها هي التي تمثل مصالحه الوطنية والقومية والاجتماعية، ومقاطعة الأحزاب الصهيونية واليهودية على إختلاف اتجاهاتها، منعاً لهدر الصوت العربي.