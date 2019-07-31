شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" ترحب بولادة القائمة العربية الموحدة في مواجهة تحالفات الأحزاب الصهيونية

"الديمقراطية" ترحب بولادة القائمة العربية الموحدة في مواجهة تحالفات الأحزاب الصهيونية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب العربية الأربعة في أراضي عام 48، وانخراطها في قائمة عربية موحدة في الانتخابات في أيلول/سبتمبر القادم.

وقالت الجبهة: إن إتفاق الأحزاب العربية الأربعة من شأنه أن يعيد تقديم الحالة الفلسطينية داخل دولة الاحتلال، بصيغتها الموحدة في مواجهة منظومة القوانين والإجراءات الصهيونية العنصرية والفاشية، وأن يبعث برسالة إلى الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل، ليخوض معركة الانتخابات، بالالتفاف حول (القائمة العربية)، باعتبارها هي التي تمثل مصالحه الوطنية والقومية والاجتماعية، ومقاطعة الأحزاب الصهيونية واليهودية على إختلاف اتجاهاتها، منعاً لهدر الصوت العربي.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة: تعطل خط 7 للمحافظة الوسطى وسيعود مساءً

كهرباء غزة: تعطل خط 7 للمحافظة الوسطى وسيعود مساءً

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

&#34;العدل&#34;: استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

"العدل": استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

&#34;العدل&#34;: استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

"العدل": استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

منوعات

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

عربي

تَجمع سوداني يدعو لمليونية &#34;القصاص العادل&#34; غداً

تَجمع سوداني يدعو لمليونية "القصاص العادل" غداً

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين