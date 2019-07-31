شؤون فلسطينية

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت رُلى معايعة، وزيرة السياحة والآثار في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم، العميد أسامة أبو حنانه رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام والوفد المرافق له. 

ورحبت معايعة بالعميد أبو حنانه، والذي سلمها التقرير النهائي لإعمال ازالة الالغام وتطهير اراضي كنائس المغطس و البالغ عددها سبع كنائس من الالغام والمخلفات الحربية، حيث اشادة الوزيرة معايعة بهذا الانجاز الفلسطيني و الذي سيعمل على احداث تواصل جغرافي بين اراضي الكنائس ونهر الاردن.

وأكدت وزير السياحة ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية للترويج السياحي للمنطقة محليا ودوليا، بهدف جذب اكبر عدد ممكن من الوفود السياحية و خصوصا لهذه المنطقة والتي كانت و بفعل الالغام و مخلفات الحروب مغلقة. 

وتحدثت معايعة على أنه و بالرغم من سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على المنطقة الى ان العمل فلسطينيا على تطوير وترميم الاراضي التي جرى تطهيرها في منطقة المغطس بمدينة أريحا مهم جدا على الصعيد السياحي والديني وتستحق ان توجه لها الطاقات الفلسطينية لتكون محطة ووجهه سياحية اضافية بالإضافة للمحطات والوجهات السياحية التي تمتلكها فلسطين وتشكل بذلك منارة للوفود السياحية من مختلف دول العالم.

وتطرقت معايعة للحديث عن اخر التطورات و المستجدات التي تجري على صعيد قطاع السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني وعمل طواقم وزارة السياحية والآثار وبالتعاون مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص على جذب انتباه وفود سياحية اضافية من مختلف دول العالم لتزور فلسطين مستخدمة برامج سياحية فلسطينية و مرافق سياحية وطنية من فنادق و مواصلات و متاجر تحف شرقية و مطاعم مساهمة و بشكل فاعل و كبير في دعم الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين .

وبدوره فقد اكد العميد أسامة ابو حنانه على انتهاء العمل على تطهير اراضي كنائس المغطس و البالغة مساحتها حوالي 136 دونم ، هذه العملية والتي استغرقت اكثر من 7 شهور، حيث تجري عملية التطهير من خلال منظمة هالو تراست وهي المنظمة المكلفة بعمليات الازالة في فلسطين.


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