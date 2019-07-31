كم يَبلغ سعر اسطوانة غاز الطهي بغزة؟ وهل من كميات كبيرة؟

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خاص دنيا الوطن

أكد سمير حمادة، رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، أن سعر غاز الطهي للمستهلك، تبلغ 59 شيكلاً، للاسطوانة التي يبلغ وزنها 12 كيلو جراماً.



وبين حمادة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الأسعار يتم تحديدها حسب العرض والطلب في السوق، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الجهة التي تحدد السعر هي وزارة المالية.



وأشار إلى أن الكميات المتوفرة في السوق بقطاع غزة، محدودة، معلناً أنها تكفي لعدة أيام فقط.