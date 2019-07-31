شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المسؤولين العرب في الدول العربية المعنية إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي، الذي يبدأ اليوم زيارة للمنطقة برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، للترويج مجدداً للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ (صفقة القرن) من بوابة السلام الاقتصادي.

وأضاف: أن الزيارة الجديدة التي بدأها الوفد الأميركي اليوم وتشمل الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، فضلاً عن دولة الاحتلال الإسرائيلي زيارة على درجة من الخطورة، فهي الأولى التي يصل فيها وفد يضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية المنطقة لمناقشة ما بعد الورشة الاقتصادية التي انعقدت في البحرين نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وجدد خالد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، ويناضل من أجل فك الارتباط بدولة الاحتلال، والتحرر من قيود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويواصل مسيرته التحررية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن طموحاته في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال وبنا دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحداً للتحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه، وطالب المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي الحديث بلغة واضحة وهي رفض ما يسمى (صفقة القرن) الأميركية بجوانبها السياسية والاجتماعية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعاً إسرائيلياً في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي، تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة: تعطل خط 7 للمحافظة الوسطى وسيعود مساءً

كهرباء غزة: تعطل خط 7 للمحافظة الوسطى وسيعود مساءً

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

&#34;العدل&#34;: استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

"العدل": استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بولادة القائمة العربية الموحدة في مواجهة تحالفات الأحزاب الصهيونية

"الديمقراطية" ترحب بولادة القائمة العربية الموحدة في مواجهة تحالفات الأحزاب الصهيونية

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

تعيين البروفيسور فريد القيق رئيسًا لجامعة غزة

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

جامعة القدس تفتح باب القبول لدرجة البكالوريوس في كلية الحقوق

&#34;العدل&#34;: استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

"العدل": استدعاء شرطة الاحتلال للأطفال للتحقيق دليل عجز المغتصب للأرض أمام أطفالها

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

سلطة النقد: انخفاض ملموس في مؤشر الضفة الغربية

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

معايعة تتسلم التقرير النهائي لإزالة الألغام من أراضي كنائس المغطس

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

منوعات

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

عربي

تَجمع سوداني يدعو لمليونية &#34;القصاص العادل&#34; غداً

تَجمع سوداني يدعو لمليونية "القصاص العادل" غداً

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين