تيسير خالد: الشعب الفلسطيني لم يُفوض أحداً للتحدث باسمه أوالتفاوض نيابة عنه





وأضاف: أن الزيارة الجديدة التي بدأها الوفد الأميركي اليوم وتشمل الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، فضلاً عن دولة الاحتلال الإسرائيلي زيارة على درجة من الخطورة، فهي الأولى التي يصل فيها وفد يضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية المنطقة لمناقشة ما بعد الورشة الاقتصادية التي انعقدت في البحرين نهاية حزيران/ يونيو الماضي.



وجدد خالد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، ويناضل من أجل فك الارتباط بدولة الاحتلال، والتحرر من قيود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويواصل مسيرته التحررية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن طموحاته في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال وبنا دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين.





وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحداً للتحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه، وطالب المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي الحديث بلغة واضحة وهي رفض ما يسمى (صفقة القرن) الأميركية بجوانبها السياسية والاجتماعية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعاً إسرائيلياً في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي، تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطندعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المسؤولين العرب في الدول العربية المعنية إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي، الذي يبدأ اليوم زيارة للمنطقة برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، للترويج مجدداً للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ (صفقة القرن) من بوابة السلام الاقتصادي.