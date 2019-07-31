شؤون فلسطينية

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، سيكون للمتبقين من الحافلة السادسة والسابعة والثامنة، حتى الرقم (100) من كشف (7/21).

وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة السابعة من صباح غدٍ، في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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