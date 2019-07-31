شؤون فلسطينية

المطران حنا يطالب الجاليات الفلسطينية بالتوحد للدفاع عن عدالة القضية

المطران حنا يطالب الجاليات الفلسطينية بالتوحد للدفاع عن عدالة القضية
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
طالب المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الجاليات الفلسطينية في الخارج، بأن تكون موحدة، وأن تنبذ وتلفظ الانقسامات والتصدعات، كي تكون جالياتنا قوية في الدفاع عن عدالة قضيتنا.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من المغتربين الفلسطينيين في أستراليا والذين يقومون بزيارة لفلسطين في هذه الأيام وقد تجول أعضاء الوفد صباح اليوم في البلدة القديمة من القدس ومن ثم كان لقاؤهم مع المطران الذي استقبلهم في كنيسة القيامة، مرحباً بزيارتهم، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به جالياتنا الفلسطينية في سائر أرجاء العالم دفاعاً عن عدالة القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن القدس العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا.

وقال المطران حنا: "كونوا سفراء لشعبكم ولقضية فلسطين العادلة وللقدس المستهدفة والمستباحة فأنتم بعيدون عن وطنكم بالجسد ولكن قلوبكم تخفق عشقاً وانتماءً لوطنكم ولمدينة القدس بشكل خاص، وحدوا صفوفكم وانبذوا الانقسامات التي هي ظاهرة لا يستفيد منها إلا أعدائنا المتربصون بنا والعاملين على تصفية قضيتنا وسرقة وابتلاع مدينة القدس".

وأضاف المطران حنا: أن فلسطين بحاجة لأبنائها المنتشرين في سائر أرجاء العالم كما أنها بحاجة إلى الأحرار من أبناء أمتنا العربية فهي مدينة مستهدفة ومستباحة في مقدساتها وأوقافها وهويتها وتاريخها وتراثها ومن واجبنا جميعاً أن نعمل معاً وسوياً من أجل الدفاع عن القدس والتصدي للسياسات الاحتلالية الغاشمة في مدينتنا المقدسة، كما ونتمنى منكم أن تخاطبوا الشعب في البلد الذي تعيشون فيه فأنتم مرآة لفلسطين في أستراليا كما أن الجاليات الفلسطينية في مشارق الأرض ومغاربها هي مرآة لفلسطين في سائر أرجاء العالم.

ووضع المطران الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس، كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات.

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الاحتلال يحتجز شابين على مدخل النبي صالح برام الله

الاحتلال يحتجز شابين على مدخل النبي صالح برام الله

أبو ردينة: من حقنا البناء على أراضينا دون الحاجة لترخيص من أحد

أبو ردينة: من حقنا البناء على أراضينا دون الحاجة لترخيص من أحد

بيان &#34;مهم&#34; من (أونروا) بخصوص الأسر التي تحصل على بدل الإيجار

بيان "مهم" من (أونروا) بخصوص الأسر التي تحصل على بدل الإيجار

أحمد يوسف: الفصائل مُهمشة والأجيال القادمة ستنفجر بوجه قيادتها

أحمد يوسف: الفصائل مُهمشة والأجيال القادمة ستنفجر بوجه قيادتها

قيادي بفتح: ما الذي يضمن أمن الرئيس عباس بغزة؟.. وأحمد يوسف يرد

قيادي بفتح: ما الذي يضمن أمن الرئيس عباس بغزة؟.. وأحمد يوسف يرد

حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.. مناشدة للرئيس محمود عباس

حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.. مناشدة للرئيس محمود عباس

مسؤول فلسطيني في لبنان يدعو إلى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010

مسؤول فلسطيني في لبنان يدعو إلى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

المطران حنا يطالب الجاليات الفلسطينية بالتوحد للدفاع عن عدالة القضية

المطران حنا يطالب الجاليات الفلسطينية بالتوحد للدفاع عن عدالة القضية

الاحتلال يحتجز شابين على مدخل النبي صالح برام الله

الاحتلال يحتجز شابين على مدخل النبي صالح برام الله

حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.. مناشدة للرئيس محمود عباس

حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.. مناشدة للرئيس محمود عباس

مسؤول فلسطيني في لبنان يدعو إلى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010

مسؤول فلسطيني في لبنان يدعو إلى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010

أبو بكر: عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

أبو بكر: عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

المالكي يكشف أهمية اعتراف دولة سانت كيتس ونيفيس بالبحر الكاريبي بدولة فلسطين

المالكي يكشف أهمية اعتراف دولة سانت كيتس ونيفيس بالبحر الكاريبي بدولة فلسطين

الاحتلال يَعتقل أمين سر حركة (فتح) في العيسوية

الاحتلال يَعتقل أمين سر حركة (فتح) في العيسوية

منوعات

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

ماذا قال كاظم الساهر عن موعد زفافه من التونسية سارة مفتي

ماذا قال كاظم الساهر عن موعد زفافه من التونسية سارة مفتي

عربي

تَجمع سوداني يدعو لمليونية &#34;القصاص العادل&#34; غداً

تَجمع سوداني يدعو لمليونية "القصاص العادل" غداً

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين