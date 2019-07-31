المطران حنا يطالب الجاليات الفلسطينية بالتوحد للدفاع عن عدالة القضية

المطران عطالله حنا

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رام الله - دنيا الوطن

طالب المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الجاليات الفلسطينية في الخارج، بأن تكون موحدة، وأن تنبذ وتلفظ الانقسامات والتصدعات، كي تكون جالياتنا قوية في الدفاع عن عدالة قضيتنا.



جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من المغتربين الفلسطينيين في أستراليا والذين يقومون بزيارة لفلسطين في هذه الأيام وقد تجول أعضاء الوفد صباح اليوم في البلدة القديمة من القدس ومن ثم كان لقاؤهم مع المطران الذي استقبلهم في كنيسة القيامة، مرحباً بزيارتهم، ومؤكداً على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به جالياتنا الفلسطينية في سائر أرجاء العالم دفاعاً عن عدالة القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن القدس العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا.



وقال المطران حنا: "كونوا سفراء لشعبكم ولقضية فلسطين العادلة وللقدس المستهدفة والمستباحة فأنتم بعيدون عن وطنكم بالجسد ولكن قلوبكم تخفق عشقاً وانتماءً لوطنكم ولمدينة القدس بشكل خاص، وحدوا صفوفكم وانبذوا الانقسامات التي هي ظاهرة لا يستفيد منها إلا أعدائنا المتربصون بنا والعاملين على تصفية قضيتنا وسرقة وابتلاع مدينة القدس".



وأضاف المطران حنا: أن فلسطين بحاجة لأبنائها المنتشرين في سائر أرجاء العالم كما أنها بحاجة إلى الأحرار من أبناء أمتنا العربية فهي مدينة مستهدفة ومستباحة في مقدساتها وأوقافها وهويتها وتاريخها وتراثها ومن واجبنا جميعاً أن نعمل معاً وسوياً من أجل الدفاع عن القدس والتصدي للسياسات الاحتلالية الغاشمة في مدينتنا المقدسة، كما ونتمنى منكم أن تخاطبوا الشعب في البلد الذي تعيشون فيه فأنتم مرآة لفلسطين في أستراليا كما أن الجاليات الفلسطينية في مشارق الأرض ومغاربها هي مرآة لفلسطين في سائر أرجاء العالم.



ووضع المطران الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس، كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات.