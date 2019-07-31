الاحتلال يحتجز شابين على مدخل النبي صالح برام الله





رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله، اليوم الأربعاء، شابين، تخللها تحقيق ميداني معهما.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، احتجزوا الشابين وليد وائل الريماوي، ورامز حمدان البرغوثي من بلدة بيت ريما شمالاً، حيث تم التحقيق معهما، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).