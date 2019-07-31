بيان "مهم" من (أونروا) بخصوص الأسر التي تحصل على بدل الإيجار



وتابعت: أن (أونروا) مفوضة وملتزمة التزاما قويا حيال تقديم الخدمة لجميع اللاجئين الفلسطينيين في غزة وتتفهم تماماً الوضع الإنساني للعائلات التي لازالت مشردة حتى الآن بسبب الأعمال العدائية لعام 2014.





وقالت وكالة الغوث: "ستواصل (أونروا) عمليات الحشد والمناصرة فيما يتعلق بقضيتهم مع المانحين لتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيون الذين كانوا في سوريا ويقيمون الآن في غزة".



رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إنه بسبب نقص التمويل اضطرت الوكالة في منتصف عام 2018 إلى تعليق دفع بدل الإيجار للاجئين المستحقين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن في غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي في عام 2014، ولا يزالون ينتظرون إعادة إعمارها.وأضافت: "منذ ذلك الحين، تسعى (أونروا) جاهدة للبحث عن طرق لتخفيف معاناة الأُسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الإنسانية، مؤكدة أنها شكلت لجنة لمراجعة أوضاع تلك الأسر والتوصل إلى مقترحات لتخفيف الآثار الإنسانية المترتبة على وقف دفع بدل الإيجار.وتابعت: "وفقاً للتوصية التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي للجنة، سوف تحصل جميع الأسر المستحقة في جميع أنحاء قطاع غزة تباعاً على فرصة (للعمل مقابل المال لبدل الإيجار) لمرة واحدة لمدة ستة أشهر، تبدأ في وقت ما بين الأول من أغسطس/آب و31 تشرين الأول/أكتوبر 2019.ولتوفير الخدمة لمجتمع اللاجئين بكفاءة، تتوقع (أونروا) عدم إعاقة العمل في أي من منشآتها حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا الحيوية التي تشتد الحاجة إليها.