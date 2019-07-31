شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: ما الذي يضمن أمن الرئيس عباس بغزة؟.. وأحمد يوسف يرد

قيادي بفتح: ما الذي يضمن أمن الرئيس عباس بغزة؟.. وأحمد يوسف يرد
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن
عَلّق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، على مطالبات حركة حماس بزيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، قائلاً: "ما الذي يضمن أمن الرئيس عباس، إن زار غزة بعد تعرض رئيس وزرائه السابق رامي الحمد الله لمحاولة اغتيال؟".

وقال طبيب، لبرنامج "استيديو الوطن": "كيف سيذهب الرئيس عباس لغزة، وقد حاولوا اغتيال رئيس وزرائه السابق، من يضمن لنا أمن الرئيس إذا زار غزة؟"، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيزور غزة، عندما يطبق اتفاق المصالحة 2017.

وأضاف طبيب: "لنتفق ونعود للاتفاقيات التي تم توقيعها، وعندها سيأتي الرئيس إلى قطاع غزة، وحماس لا تريد المصالحة لأن قرارها ليس وطنياً، هناك من يقرر لهذه الحركة، عندما تعود حماس لحضن الشعب الفلسطيني، سيكون بالإمكان التوافق معها على كل القضايا".

وتابع: "كيف لنا أن ننفذ المصالحة، إذا كانت حماس تعطل كل ملفات المصالحة، وماذا تريد حماس من أبناء شعبنا، والمطلوب موافقة خطية من حركة حماس تلتزم فيها بالاتفاقيات الموقعة، وغير ذلك فهو مرفوض في ظل تعرض القضية الفلسطينية لأكبر مؤامرة".

وهاجم طبيب، حركة حماس، معتبراً أنها تنأى بنفسها عن المصالحة الفلسطينية ولا تريدها، قائلاً: "حماس تعمل باتجاه الانفراد والتفرد بحكم قطاع غزة، متابعاً: "نحن نحملها المسؤولية الكاملة عن فشل أي متابعة بموضوع المصالحة".

وأضاف: "حركة حماس عندما تقترب الأمور من أي تقارب بملف المصالحة، تتخذ إجراءات فردية وتنأى بنفسها بعيداً عن المصالحة، فحماس ليس لديها قناعة تامة بموضوع المصالحة، ولا تريد إعادة غزة للحضن الفلسطيني، خاصة وأن برنامجها السياسي، ينطلق من أحضان الإخوان المسلمين، الذين يسعون لإقامة إمارة بغزة، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بشكل نهائي".

وأكمل: "نُحمل حماس كامل المسؤولية عن فشل كل محاولات المصالحة والتقارب من خلال ممارساتها على الأرض"، متسائلاً: "كيف لنا أن نقنع حركة حماس، أن تعود عن انقلابها الأسود؟"، وفق تعبيره.

واستطرد: "حماس تتفرد بحكم قطاع غزة، وتسرقه وتسيطر عليه بقوة السلاح، ونقول لحماس، أن التاريخ والشعب الفلسطيني لن يغفر لكم هذا الموقف".

من ناحيته، رد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، على تصريحات طبيب، بالقول: "إن تصريحاته مضحكة ومحاولة الاغتيال قصة مفتعلة، وبها تفاصيل أمنية كثيرة تكشف أنها لعبة".

وأضاف يوسف، لبرنامج (استيديو الوطن): "دليل ذلك أن رئيس الوزراء أكمل طريقة لقطاع غزة، ولم يحدث أي شيء يمس أمنه أو أمن مرافقيه".

وتابع: "خايفين على الرئيس، طيب خليه يزور جنين أو أي مدينة فنحن لم نشهده في أي مناسبة أو قرية أو مدينة من مدن الضفة الغربية، ولا نشاهده إلا بالعواصم الغربية"، وفق تعبيره. 

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