شؤون فلسطينية

حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.. مناشدة للرئيس محمود عباس

حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.. مناشدة للرئيس محمود عباس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الجالية الفلسطينية بالسعودية، مناشدة وجهتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك حفاظاً على سلامة الموظف في السعودية.

وفيما يلي نص البيان:

فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)  حفظه الله
رئيس دولة فلسطين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحية الوطن والصمود لشخصكم الكريم وتحية العز والشموخ لوطننا الفلسطيني الأبي ولشعبنا الفلسطيني الصامد،،
نتقدم لسعادتكم نحن بعض أبناء الشعب الفلسطيني في المملكة العربية السعودية، بعد أن ضاقت بنا السبل خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الانقطاع عن العمل لندرة الفرص، وفرض ضرائب التابعين (الزوجة والأطفال بواقع 400 ريال لكل طفل شهرياً).

الكثير يحاول مغادرة السعودية نهائياً، إلا أن القانون يلزمهم بتسديد جميع الرسوم السابقة أولاً والتي تصل فوق 50 ألفاً وأحياناً تصل 100 ألف ريال، تراكم عن أعوام سابقة بخاصة لمن رزقه الله بذرية عددهم كثير.

الأوضاع الجديدة، أجبرت ألوف العائلات المقيمة في المملكة منذ سنوات من أبناء الضفة وكذلك قطاع غزة حملة الوثائق المصرية، والوثائق الأخرى (السورية- اللبنانية) على المغادرة، إلا أن الألوف بقوا عالقين لعجزهم عن  السداد، وجميع العالقين يمنع تسجيل أبنائهم في أي مدارس طالما اقامة والدهم منتهية، كما حصل العام الماضي مع أطفالنا، إضافة إلى وقف خدماتهم وشل  حركتهم. 

نأمل من فخامتكم، وأنتم كما عهدناكم دائما الأب الراعي لأبناء فلسطين في الوطن والشتات، مخاطبة القيادة السعودية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، وما بخلت على شعبنا يوماً، الحصول على استثناء للفلسطينيين بإعفائهم من رسوم التابعين أو تكفل المملكة بترحيل العاجزين منهم عن السداد.

فخامة الرئيس، نأمل من سعادتكم بالغ الاهتمام حيث أن الاجازة الصيفية على وشك الانتهاء، وموعد العودة للمدارس قريباً، ولن يسمح للطلاب الالتحاق بأي مدارس لأنها جميعاً تشترط إقامة سارية.

ثقتنا بأنكم ستبذلون كل الجهد في محاولة التدخل شخصياً لمعالج قضايا المقيمين الفلسطينين في السعودية، وإنقاذ ألوف الطلاب والعائلات، والسماح للمدارس الفلسطينية إستيعابهم دون شهادات لأن معظمها محجوزة في المدارس لتعثر نسبة كبيرة منهم في سداد الأقساط.

دمتم ودامت أياديكم البيضاء، في عون ودعم شعبكم الفلسطيني .... 
مع الشكر والتقدير....... وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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