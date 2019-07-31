مسؤول فلسطيني في لبنان يدعو إلى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الحراك الشعبي متواصل على الأرض للمطالبة بإنهاء هذه المسألة، داعياً إلى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010 والقاضي بإتاحة العمل للفلسطينيين معتبراً أن عدم تطبيقه يأتي بسبب التجذابات السياسية في لبنان وتحت عنوان

التوطين.



وشدد أبو العردات على الالتزام بقرار القيادة والرئيس عباس بعدم التدخل في الشأن اللبناني والحرص على الحوار، كاشفاً عن اعتذار عن لقاء وزير العمل اللبناني قبل يومين، باعتبار أن الحوارات تكون إيجابية ولا يتم ذلك في الإعلان عن النتائج.



وأكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان، أن الحراك الشعبي لن يتوقف الا بإلغاء القرار أو تجميده.



رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان، فتحي أبو العردات أهمية التوصل إلى حل لقضية منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل في لبنان سيما أنهم يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية والعمل بالنسبة لهم حياة.