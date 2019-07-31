أبو بكر: عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح احتجاجاً على اعتقالهم الإداري
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وانضم إليهم عشرون آخرون قبل يومين إسناداً لهم، محذراً من تردي أوضاعهم الصحية.
وتوقع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن ينضم العشرات من الأسرى إلى الإضراب في الفترة القادمة، خاصة إذا ما رضخت إدارة مصلحة السجون لمطالبهم الإنسانية.
وأشار أبو بكر إلى أن الهيئة، تقوم بحملات وحراك جماهيري ومؤسساتي من خلال الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لمساندة الأسرى، مؤكداً على أهمية إقامة خيام تضامنية مع الأسرى في كافة مراكز المدن.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وانضم إليهم عشرون آخرون قبل يومين إسناداً لهم، محذراً من تردي أوضاعهم الصحية.
وتوقع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن ينضم العشرات من الأسرى إلى الإضراب في الفترة القادمة، خاصة إذا ما رضخت إدارة مصلحة السجون لمطالبهم الإنسانية.
وأشار أبو بكر إلى أن الهيئة، تقوم بحملات وحراك جماهيري ومؤسساتي من خلال الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لمساندة الأسرى، مؤكداً على أهمية إقامة خيام تضامنية مع الأسرى في كافة مراكز المدن.
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