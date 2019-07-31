مشعشع يكشف ماهية التحقيقات الجارية في (أونروا)



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الوكالة تؤكد أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أخطرها في بداية العام الجاري، بأن هناك تحقيقاً سيتم عمله بناء على اتهامات، وهذا التحقيق ما زال جارياً، ولم ينته، ولم تصدر عنه أية نتائج.



وأضاف مشعشع: أن الوكالة تعاملت بالكامل مع التحقيق، وحال صدور نتائجه، سيجري التعامل معها، مؤكداً أن الهم الأساسي لـ (أونروا) ينصب حالياً لضمان بدء العام الدراسي في وقته وتجديد ولايتها في الأمم المتحدة في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل؛ لتواصل عملها في خدمة اللاجئين.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللادجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع: إن ضغوطات خارجية تمارس على الوكالة، ومحاولات للتشكيك بدورها، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي حصلت عليه في العام 2018 ومكّنها من تعويض الفاقد الأميركي، والتبرعات التي حصلت الوكالة عليها خلال العام الجاري، هي رسالة قوية للمشككين بأن هناك ثقة كبيرة بالدول المتبرعة، والدول المضيفة للوكالة.