قيادي فلسطيني يُحذّر من تنفيذ مجزرة جديدة بحق مبانٍ بـ"وادي الحمص"



واستهجن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال للأطفال لاسيما استدعاءها أمس طفلين للتحقيق، ما يعكس صورة واضحة عن حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق القدس من التضييق على المواطنين فيها، وهدم منازلها واعتقالهم والتنكيل بهم.





وحذر الحسيني من أن ينفذ الاحتلال مجزرة جديدة بحق عدد من المباني في وادي الحمص، لاسيما وأن هناك قضايا في أروقة المحاكم الإسرائيلية، مؤكداً أن الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني فلسطينية، ومن حق كل فلسطيني أن يبني في أي مكان.



ودعا الحسيني، دول العالم للاعتراف بالدول الفلسطينية، باعتبار ذلك من الوسائل الناجعة التي تضع حداً لتصرفات الاحتلال المدعومة من الإدارة الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطناستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، استمرار الاحتلال في استهداف المدينة وضواحيها لاسيما بلدة العيساوية، التي تتعرض لحصار واستهداف متواصلين.