حماس: مجزرة هدم الاحتلال للمنازل بالقدس إنذار بقرب هدم كينونته وسيدفع ثمنها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في القدس، هو إنذار بقرب هدم كينونته، مشيرة إلى أنه سيدفع ثمن هذه المجزرة.





جاء ذلك، في بيان صحفي أصدرته الحركة، اليوم الأربعاء، وجاء نصه كالتالي:





يواصل الاحتلال مخطط التهويد الذي استهدف به القدس منذ بدايات احتلاله لفلسطين، مخطط جعل كل ما في القدس هدفاً من شجرٍ وحجرٍ وبشر.



وقد ازدادت شراهة المحتل ووحشيته في هذه الأيام؛ إذ ينتهز الاحتلال فرصة وجود أكثر من سبب، هيأت له الأرض لهذه الوحشية، فمن دعم منقطع النظير من قبل الإدارة الأمريكية إلى صمت دولي مطبق وجري عدد من الدول العربية نحو التطبيع مع هذا المحتل، الأمر الذي أغراه بارتكاب أكبر مجزرة بحق البيوت في واد الحمص في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس منذ احتلالها، وها هو يستمر في استهداف قرية العيسوية هدماً وتهجيراً لأهلها.



في خضم ما يجري في القدس اليوم نؤكد في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يلي:



1. كل التحية والشكر والفخر لأهل القدس شيباً وشباناً، رجالاً ونساءً على ما يقومون به من دور عظيم في الثبات على الأرض، وصدّ هجمة التهويد رغم تغول الاحتلال وعدوانه.



2. إن مجزرة الهدم إنذار بقرب هدم كينونة الاحتلال، وسيدفع هذا المحتل ثمن تغوله على القدس أرضاً ومقدسات.



3.على كل الدول العربية والإسلامية أنظمة وشعوباً أن تهبّ لنصرة القدس وأهلها، فأهلنا في القدس يبذلون فوق وسعهم لإبقاء جذوة الثبات مشتعلة، وهوية الأرض واضحة كالشمس، غير أنهم يجب أن لا يتركوا وحدهم في مهب العدوان الصهيوني الظالم.



4. إن الهجمة المجرمة من هذا المحتل ما زالت مستمرة، والاحتلال يستعد لتنفيذ عملية هدم جديدة في واد الحمص؛ فعلى كل قطاعات الشعب الفلسطيني أن يقوموا بدورهم في مؤازرة أصحاب البيوت.



5. ندعو كل الجهات المعنية بنقل الملف وإثارته في المحافل الدولية، وفضح الإجرام الصهيوني وحقيقته العنصرية الاستئصالية التطهيرية.

رام الله - دنيا الوطن