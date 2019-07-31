المالكي يكشف أهمية اعتراف دولة سانت كيتس ونيفيس بالبحر الكاريبي بدولة فلسطين



واستهجن المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، الأصوات المتساوقة مع الإعلام الإسرائيلي، بتقليل أهمية تلك الدولة، مؤكداً مواصلة الجهود مع كل الدول لتحصيل اعترافها بالدولة الفلسطينية، متوقعاً أن تُقدم دول أخرى على الخطوة ذاتها.





وفيما يخص قرارات القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بيّن المالكي، إن ذلك تمت ترجمته على المستوى السياسي، وجرى تعميمه على سفارات فلسطين في العالم للتحرك على كل المستويات، ولتوضيح أسباب هذه الخطوة للمجتمع الدولي، وكل ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات واعتداءات.





وبيّن وزير الخارجية والمغتربين، أنه يجري التحرك باتجاه دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للاجتماع تحت بند متحدون من اجل السلام وعلى مستوى (يونسكو) والجامعة العربية التي قد تنعقد على مستوى المندوبين؛ لبحث ما قام به الاحتلال في وادي الحمص، وتحشيد الدعم العربي والدولي لقضيتنا.



وحول محاولات إسرائيل تقديم حوافز مادية لعدد من الدول لنقل سفارتها إلى القدس، بيّن المالكي أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة، فشلت في إقناع الدول للإقدام على هذه الخطوة، مبيناً أن هناك استراتيجية فلسطينية موازية؛ للتصدي لتلك المحاولات.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والمغتربين، د . رياض المالكي، أهمية اعتراف دولة سانت كيتس ونيفيس في البحر الكاريبي بدولة فلسطين، باعتبار أن تلك الدولة لها صوت في الأمم المتحدة مثلها مثل الولايات المتحدة.