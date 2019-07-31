اللجنة المختصة بتنفيذ قرار وقف التعامل مع الاتفاقيات الإسرائيلية تجتمع غداً



وأوضح محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن القرار الذي تم اتخاذه بوقف الاتفاقات التي وقعت مع الحكومة الإسرائيلية كونها لم تلتزم من جانبها بأي اتفاقات، أدى إلى حراكٍ على مستوى الساحة الدولية، بوقف العمل بهذه الاتفاقيات.





وأشار محيسن إلى محاولات الاحتلال الإعلان عن بناء وحدات سكنية، بدل ما تم هدمه في "وادي الحمص" ما هي إلا مراوغة مكشوفة لغض الطرف عن تهويد القدس والأغوار.



وشدّد على أن المطلب الفلسطيني الأوحد، إنهاء الاحتلال، وليس تحسين ظروف أبناء شعبنا من بناء شقق وغيرها، مؤكداً أن على واشنطن أن تدرك أن الحل سياسي، وليس اقتصادياً، موضحاً أنها هي التي شرعت بوقف كل مساعداتها، سواء التي كانت تقدم

مباشرة للسلطة الوطنية أو على شكل مشاريع محملاً إياها المسؤولية لما يحصل في قطاع غزة.



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن خطة كوشنير لن تنجح؛ لأن الشعب العربي، والدول العربية ترفض تنفيذ ما يتعلق بالشق الاقتصادي؛ لهدف شق قضية اللاجئين في دول الجوار.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن: إن اجتماعاً سيعقد غداً للجنة المختصة بتنفيذ قرار وقف التعامل مع الاتفاقيات الإسرائيلية، على أن تبدأ أعمالها بشكل فوري بحضور ذوي الاختصاص والخبرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيتلوه.