الاحتلال يَعتقل أمين سر حركة (فتح) في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة (فتح) في بلدة العيسوية وسط القدس، ياسر درويش.



ونقلت وكالة (وفا)، عن مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال، اعتقلت درويش، بعد أن داهمت منزله في البلدة.



من جهة ثانية، استدعت سلطات الاحتلال الشاب جهاد (25 عاماً) نجل مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، من سكان البلدة القديمة، للتحقيق معه في مركز الاعتقال (القشلة) في باب الخليل بالقدس القديمة.



يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي في العيسوية، والمتمثلة بالاقتحامات اليومية والاعتقالات، وتحرير المخالفات، وهدم المنشآت، وغيرها من المضايقات اليومية، وذلك في أعقاب مواجهات اندلعت مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً) بنيران الاحتلال.