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دولي

أين تم اختبار أقوى القنابل النووية في التاريخ؟

أين تم اختبار أقوى القنابل النووية في التاريخ؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي اعتمد قراراً بإنشاء موقع للتجربة النووية في نوفايا زميليا، وذلك حسب الطبيعة البكر للشمال والمناخ القطبي القاسي.

وأوضحت الوكالة، أنه على مدار السنوات، تم اختبار جميع أنواع الأسلحة الذرية السوفيتية تقريبًا في هذه المنشأة السرية للغاية، وتتحدث وكالة (سبوتنيك) في هذا التقرير عن موقع الاختبار في نوفايا زميليا والأماكن الأخرى، حيث تم تفجير الذخيرة النووية.

وأضافت: "في مكان بعيد جداً في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، كان الاتحاد السوفيتي في حاجة ماسة إلى أرض اختبار حيث سيكون من الممكن اختبار الأسلحة الذرية ليس فقط في الجو وتحت الأرض، ولكن أيضًا في البحر، بحلول هذا الوقت، كان الأمريكيون يجرون تجارب نووية على الجزر المرجانية بيكيني وإنيويتوك في المحيط الهادئ لعدة سنوات".

وأكملت: "من الواضح أن حقل الاختبار يجب أن يكون موجوداً قدر الإمكان بعيداً عن المراكز السكانية الرئيسية والاتصالات. نوفايا زيمليا (الأرض الجديدة) كانت مناسبة تماماً، يعيش هنا حوالي 400 شخص، وتم نقلهم بسرعة إلى مقاطعة أرخانغيلسك".

واستطردت: "في صيف عام 1954، هبطت عشر كتائب بناء على نوفايا زميليا، وعلى الرغم من أن العمل على بناء "أوبيكت- 700" الذي تبلغ مساحته أكثر من 90 ألف كيلومتر مربع، عقدته الظروف المناخية القاسية، والمباني الفنية، وأماكن المعيشة، كان المختبر والمطار العسكري للمقاتلات جاهزان بعد عام".

وأكملت: "في خريف عام 1955، وقع أول انفجار نووي تحت الماء في الاتحاد السوفيتي في نوفايا زيمليا، على عمق 12 متراً، تم تفجير طوربيد أطلق من غواصة بشحنة RDS-9 بقوة ثلاثة كيلوطن ونصف". 

وقالت: "تم إجراء الاختبار لصالح البحرية، وكانت الأهداف عدة مدمرات، كاسحات الألغام والغواصات، وزود موقع الاختبار الجديد المتخصصين بمعلومات شاملة عن تأثير الانفجار النووي على جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأكملت: "في نوفايا زيمليا، تم اختبار (أن إن 602)، وهي أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم، والمعروفة باسم"كوزكينا مات" أو "ملكة القنابل"، بقوة 58 ميغاطون، عدة آلاف من المرات أكثر من القنبلة التي دمرت هيروشيما، حيث تم إسقاط القنبلة العملاقة من قاذفة من طراز (تو- 95) تم إعدادها خصيصًا، وكانت الشحنة تعمل على ارتفاع أربعة كيلومترات، كان الانفجار شديد القوة لدرجة أن الموجة الزلزالية، كانت تدور حول العالم ثلاث مرات، وارتفعت السحابة حوالي 70 كيلومتراً، وكان الانفجار مرئيًا على بعد ألف كيلومتر".

وقالت الوكالة: "تم إجراء 132 تجربة نووية على نوفايا زيمليا - 87 تجربة جوية وثلاث تجارب تحت الماء و42 تجربة تحت الأرض، وكانت آخر واحدة في عام 1990، ومنذ عام 1992، تم تغيير اسم موقع الاختبار المركزي الحكومي لوزارة الدفاع في الاتحاد السوفيتي إلى موقع الاختبار المركزي لروسيا.

وهو الآن مسؤول عن المديرية الرئيسية الثانية عشرة لوزارة الدفاع، في إطار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أجرت نوفايا زيمليا تجارب غير نووية للحفاظ على موثوقية وسلامة الترسانة النووية".

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