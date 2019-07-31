بحرية الاحتلال تُطلق قذائف صوت صوب الصيادين في بحر شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بقذائف الصوت، مراكب الصيادين الفلسطينيين، في عرض بحر شمال قطاع غزة.



وبحسب قناة (الأقصى) الفضائية، فإنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات بين الصيادين الفلسطينيين.