في إطار التدريبات.. صفارات الإنذار تُدوي في مدينة الخضيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الاحتلال الاسرائيلي، أن صفارات الإنذار، دوت صباح اليوم الأربعاء، في مدينة الخضيرة "المحتلة"، والمناطق المحيطة بها.



وأشار إعلام الاحتلال، إلى أن إطلاق صفارات الإنذار، جاء في إطار التدريبات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي.



يذكر، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد أن اليوم الأربعاء، ستجري مناورات عسكرية في كيبوتس (أيالون) شمال إسرائيل، لافتاً إلى أنها ستستغرق عدة ساعات.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن المستوطنين سيشعرون بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات والطائرات.



وبين أنه تم التخطيط للمناورات، مسبقاً كجزء من برامج التدريب لعام 2019، وتهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات الإسرائيلية.