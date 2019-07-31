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شؤون فلسطينية

التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" منح طلبة الثانوية العامة بالدول العربية والغربية

التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" منح طلبة الثانوية العامة بالدول العربية والغربية
خاص دنيا الوطن
أكد شادي الحلو، مدير عام المنح في وزارة التربية والتعليم العالي، أن هناك عدة منح، تم توفيرها لطلبة الثانوية العامة الجدد، في العديد من الدول سواء العربية أو الغربية.

وأشار الحلو في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الوزارة، طرحت العديد من الدول، وتم التقديم لها، لافتاً إلى أن نتائج الطلبة المرشحين لهذه المنح، قد انتهت يوم الاثنين وأمس الثلاثاء، ويتم الآن استيفاء إجراءات الترشيح.

وقال الحلو: "دولة تونس انتهى تقديم إجراءات الترشيح لها أمس الثلاثاء، فيما يتعلق بدرجة البكالوريوس، أما بالنسبة للدراسات العليا فقد تقدم لها من سبعة إلى ثمانية طلبات، بالإضافة إلى المنحة التركية، حيث أن غداً الخميس هو آخر موعد لتقديم الطلبات لها".

وبين الحلو، أنه يتم اختيار المنح للطلبة في الدول، على أساس المعدل السنوي لهم، بالإضافة إلى المكان الجغرافي بالضفة والقدس وغزة والشتات.

وفي السياق، أكد أنه تم يوم أمس الثلاثاء، نشر أسماء الطلبة المرشحين للدراسة في كل من: كوبا وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، وبولندا، وفيتنام.

وأشار مدير المنح في وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك منحتين لفيتنام، ومثلهما في جمهورية مصر العربية، وأربع منح في سلطنة عمان، وخمس منح في بولندا، و50 منحة في كوبا.

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