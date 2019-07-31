جيش الاحتلال يُجري مناورات عسكرية شمال إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اليوم الأربعاء، ستجري مناورات عسكرية في كيبوتس (أيالون) شمال إسرائيل، لافتاً إلى أنها ستستغرق عدة ساعات.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن المستوطنين سيشعرون بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات والطائرات.



وبين أنه تم التخطيط للمناورات، مسبقاً كجزء من برامج التدريب لعام 2019، وتهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات الإسرائيلية.