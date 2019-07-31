الأوقاف: وفرنا حافلات لنقل الحجاج من سكنهم للحرم ذهاباً وإيابًا لأداء الصلوات



وأوضح زيارة، أنه تم توزيع الحافلات أمام الفنادق، وفقًا لنسبة عدد حجاج كل فندق، منوهًا إلى أن عدد الحافلات المتواجدة لنقل الحجاج أمام فندق جوهرة السعد، ست حافلات، في حين أنها وفرت 4 حافلات أمام فندق قصر السعد، وخمس حافلات أمام فندق القصر العربي.



وبيّن أن موعد انطلاق الحافلات إلى الحرم، يبدأ قبل الأذان بساعة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بوضع ملصقات تعريفية لمواقيت الصلاة، وأوقات المغادرة للحرم، داعيًا جميع الحجاج الراغبين في الوصول للحرم، وأداء الصلوات إلى ضرورة الالتزام بالتعميمات الصادرة عن بعثة الحج ولجنة المواصلات والتواجد في الحافلات قبل موعد الصلاة بساعة لضمان وصولهم إلى الحرم في الوقت المناسب.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة المواصلات ببعثة الحج الفلسطينية، أ. أمين زيارة، أن إدارة البعثة وفرت (15) حافلة لنقل الحجاج من أمام الفنادق الثلاثة المخصصة لهم الى الحرم المكي، وذلك لأداء الصلوات الخمسة ذهابًا وإيابًا، بمرافقة عدد من أعضاء اللجنة.