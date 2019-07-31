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شؤون فلسطينية

بقرار من اتحاد المقاولين: الإضراب يَعمّ مشاريع (أونروا) اليوم وغداً

بقرار من اتحاد المقاولين: الإضراب يَعمّ مشاريع (أونروا) اليوم وغداً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شرع اتحاد المقاولين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، في تنفيذ الإضراب عن العمل في مشاريع وكالة (أونروا) لرفع الظلم عن المقاولين، واسترداد حقوقهم.

وعمّ الإضراب منذ صباح اليوم، كافة أماكن العمل في مشاريع وكالة الغوث، حتى يوم الخميس، استجابة لقرار الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في محافظات غزة، جراء عدم استجابة (أونروا) لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة والمدعومة من القطاع الخاص، وقوى المجتمع الفلسطيني الفاعلة.

ويعتبر الاتحاد الإضراب على مدار يومين بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الإضراب التحذيري الاثنين الماضي، وقبل الشروع بالإضراب الشامل، في حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين، وتمسكها بآلية إعمار غزة (GRM) التي تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني على المقاولين.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين، أسامة كحيل، أن اللجوء للإضراب، جاء بعد استنفاد كل الخطوات الناعمة والمناشدات التي لم تجد آذاناً صاغية، وإرادة حقيقة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل.

وشدّد على أن مجلس إدارة الاتحاد، يفتح عقله وقلبه لكل الحلول العملية بمسؤولية وطنية عالية، للانفكاك من مخالب آلية إعمار غزة الظالمة، ولحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة ضمن تفهم عالي المسؤولية للأزمات التي تمر بها (أونروا) والحصار المالي الجائر على السلطة الوطنية.

وعبّر كحيل عن أمله في إدراك الجميع مدى العجز الذي وصل له القطاع الخاص والمقاولون، وعدم قدرتهم على استمرار العمل جراء احتجاز أموال المقاولين على مدار 12 عاماً، والتزام بعض المؤسسات الدولية بآلية إعمار غزة العقيمة.

وناشد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، برؤيته الوطنية وخبرته الاقتصادية، فتح ملف الإرجاعات الضريبية، والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها للمساهمة في تخفيف أزمات قطاع غزة، ومنع انهيار القطاع الخاص، الذي ساند القيادة السياسية في كل معاركها؛ لتحقيق الاستقلال، وحق تقرير المصير.

ووجه كحيل، الشكر والاحترام إلى كل المؤسسات الدولية والعربية المانحة، التي لا تشترط في عطاءاتها وجود المقاول على قوائم ألية إعمار غزة، التي حرمت قرابة نصف المقاولين من العمل، ودفعت بهم إلى الإفلاس وإغلاق شركاتهم.

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