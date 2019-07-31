بحضور قادة عرب.. مؤتمر أمريكي لطرح الخطوط العريضة لـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيدعو لعقد مؤتمر في كامب ديفيد؛ لطرح الخطوط العريضة لـ (صفقة القرن) بحضور قادة عرب.



وحسب الصحيفة، فإنه من غير المعروف موعد المرتمر الذي سيكون في الغالب قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.وأشارت الصحيفة، إلى أن جاريد كوشنير، صهر ترامب وكبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط يبدأ، اليوم الأربعاء، زيارة لإسرائيل والدول العربية في المنطقة، ويحمل معه اقتراحاً سيجد الحكام العرب صعوبة في رفضه، من خلال دعوة لحضور مؤتمر يعتزم الرئيس ترامب عقده في كامب ديفيد.وأوضحت، أن ترامب سيعرض الخطوط العريضة لخطة السلام، مشيرةً إلى أنه تم صياغة هذه الخطوة مع نتنياهو وسفير إسرائيل في واشنطن رون دريمر، الذي وصل إلى تل أبيب قبل كوشنير، لإجراء محادثات مع نتنياهو، وتندمج هذه الخطوة في حملة نتنياهو الانتخابية، وكذلك في حملة ترامب الانتخابية.