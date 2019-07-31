بالصور: قسم جراحة الأعصاب بغزة يتمكن من إخراج "سيخ" من ظهر رَجل



وأوضح أبو خاطر، أنه تمكن من إخراج "السيخ" وإيقاف النزيف وتضميد الجروح، لافتاً إلى أنه بعد إجراء العملية، تمكن المريض من تحريك ساقيه، وحالته الصحية جيدة.



وعدّ رئيس قسم المخ وجراحة الأعصاب هذه العملية من ضمن العمليات المعقدة للغاية التي تحتاج إلى خبرة ومهارة عاليتين، مصحوبة بسرعة فائقة تنبثق عن الخبرة في العمل.



وأكد أبو خاطر، أن جراحة الأعصاب، وخاصة في قطاع غزة تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترات الأخيرة، نتيجة للخبرة التي يكتسبها الأطباء.



وعبر ذوو المريض عن سعادتهم وشكرهم للطاقم الطبي على ما بذلوه من جهد كبير في إنقاذ حياة أبنائهم، حيث إنه كان معرضاً للإصابة بإعاقات مستديمة في الظهر نتيجة قرب "السيخ" من العمود الفقري في حال عدم إجراء هذه العمليات التي أقل

ما توصف بأنها معقدة.





وفي إنجاز آخر تمكن مساء أمس الثلاثاء قسم الجراحة والأعصاب برأسة د. أبو خاطر من إجراء عملية تكللت بالنجاح لشاب تعرض لإصابة بالغة إثر شجار عائلي، أدي لنزيف دماغي حاد و9 كسور في الجمجمة.



وأكد أبو خاطر، أنه لن يدخر جهداً وخبرته المتطورة لخدمة المواطنين، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما في كل فلسطين.





وبين: "نحن استطعنا بهذه الخبرة الفائقة، أن نُغير المعادلة، حيث أصبح المرضى يأتون إلينا من الخارج ليتعالجوا لدينا".











رام الله - دنيا الوطنفي عملية غريبة من نوعها، تمكن طبيب في غزة من إنقاذ حياة مريض، اخترق "سيخ" قضيب حديد ظهره، نتيجة إصابة عمل في وسط قطاع غزة.وقال رئيس قسم المخ وجراحة الأعصاب في مجمع الشفاء الطبي الخبير والبروفيسور محمود أبو خاطر "إنه استُدعي أمس الثلاثاء لحالة عاجلة في مستشفى الشفاء لرجل اخترق ظهره قضيب حديد نتيجة إصابة عمل، أدت إلى دخول المريض في حالة فقدان للوعي ونزيف حاد".