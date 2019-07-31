واشنطن تدعو 60 دولة للمشاركة بحماية الأمن البحري

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن واشنطن دعت أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، مضيفةً: "سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علناً عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري".



وأضافت الوزارة، وفق وكالة (سبوتنك): "سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب التكهن أو التعليق على حالة كل دولة على حدة وطبيعة أي دعم محتمل"، مشيراً إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بهذا الشأن.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه على الدول التعاون مع الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز، متابعاً: "واشنطن تدرس منع إيران من اختطاف الناقلات"، مشيراً إلى أن واشنطن ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وأنه على الدول التعاون معنا لحمايته.وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وهو ما تنفيه طهران.