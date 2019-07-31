البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن





ونفى البرهان من جهة أخرى، ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية في اليمن، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).







ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ آذار/ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال ستة آلاف مقاتل إلى اليمن.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن قوات بلاده باقية في اليمن، مشيراً إلى أنها هناك بموجب "اتفاقية" مع التحالف السعودي الإماراتي.وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان في مقابلة تلفزيونية: إن "الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع"، لافتاً أيضاً إلى أن قوات بلاده لم تنسحب من الساحل الغربي لليمن.وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية، انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن الدبيش قوله: إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من ثلاث مناطق، كانت تتواجد فيها، إلا أنه لم يحددها.