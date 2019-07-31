شؤون فلسطينية

الاحتلال يُداهم عدة منازل في بيت ريما شمال غرب رام الله

الاحتلال يُداهم عدة منازل في بيت ريما شمال غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدداً من منازل المواطنين فيها.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت منازل المواطنين، يحيى فايز رحيمة، وعمر سطوف، وسامي مصطفى الريماوي، وعبثت بمحتوياتها، ودمرت عدداً من المقتنيات فيها.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



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