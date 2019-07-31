ترامب: أتطلع لاتفاق مع روسيا بمجال الرقابة على التسلح





وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة (سي بي إن) الأمريكية، "أعتقد أننا سنبرم صفقة مع روسيا، بشأن الرقابة على التسلح"​​​.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه يتطلع إلى التوصل لاتفاق مع روسيا في مجال الرقابة على التسلح.بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، إنهاء معاهدة (ستارت- 3) بين الولايات المتحدة وروسيا، قائلاً: "يوم الجمعة سيمثل يوم الانتهاء الرسمي (للمعاهدة) لأن الولايات المتحدة، ستنسحب (منها)".وكرر بولتون الاتهامات لروسيا بانتهاك المعاهدة، محملاً إياها مسؤولية خروج واشنطن منها، "استمرت روسيا في تطوير منظومات صاروخية، فرط صوتية وباليستية متطورة، لتحديث ترسانتها، وهذا انتهاك للمعاهدة".وأشار بولتون إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الصين ليست طرفاً في الاتفاقية، وطورت صواريخ، وأن الجانب الأمريكي لم يتمكن من تطوير (صواريخه) بموجب المعاهدة.من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أمس: إن موسكو لا تخطط لتغيير سياستها خلال الأيام المقبلة بسبب انقضاء سريان المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.