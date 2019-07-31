ما هي آخر تطورات الحجاج الفلسطينيين؟ ومتى ستبدأ مناسك الحج رسمياً؟

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خاص دنيا الوطن

أكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن الحجاج الفلسطينيين، وصلوا أمس الثلاثاء، إلى المدينة المنورة، منوهاً إلى أنه يوم الجمعة، سيتوجهون إلى مكة المكرمة.



وأوضح أبو الرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين، ستغادر بعد ظهر غدٍ الخميس المدينة المنورة، أما الدفعة الثانية، فستغادر يوم الجمعة، لافتاً إلى أن يوم السبت، سيكون كافة الحجاج مستعدين لمناسك الحج، من حيث الصلاة في الحرم المكي والعمرة.



وفي السياق، أشار أبو الرب إلى أن يوم 8 ذي الحجة، ستبدأ مناسك الحج بشكل رسمي.