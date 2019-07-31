دولي

كوريا الجنوبية تعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي بسبب جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي بسبب جارتها الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (يونهاب)، إن كوريا الجنوبية، عقدت اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي في البلاد، على خلفية التجارب الصاروخية الجديدة لجارتها الشمالية.

ونقلت الوكالة، عن سكرتير الرئيس لشؤون أمن الدولة جونغ يي يونغ قوله: "على الرغم من وجود بيان صادر عن رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية، يجري الآن تحليل للمعلومات من قبل وكالات الاستخبارات في جمهورية كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب الوكالة فقد ترأس الاجتماع سكرتير الرئيس لشؤون أمن الدولة جونغ يي يونغ.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية، أطلقت عدة مقذوفات مجهولة النوعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.

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