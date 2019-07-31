مفوضة المعلومات البريطانية تطالب بالكشف عن حسابات الأموال التي تذهب للسلطة..وغرينبلات يُعلق

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رام الله - دنيا الوطن

أمرت مفوضة المعلومات البريطانية بالمملكة المتحدة، إليزابيث دنهام، وزارة التنمية الدولية (DFID) بالكشف عن تقارير مراجعة الحسابات التي تم تحويل أموال المنحة البريطانية إليها، والتي تستخدم لدفع رواتب أهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.



ووفق صحيفة (جريوزاليم بوست) الإسرائيلية، فإن المفوض من وزارة التنمية الدولية البريطانية، طلب تزويد "محاميو بريطانيا لأجل إسرائيل" (UKLFI)، بنسخة من المعلومات التي تدخل في نطاق طلبها، في غضون 35 يومًا أو إرسالها إلى المحكمة العليا.



وأضافت الصحيفة: أنه في 5 تموز/ يوليو 2018 ، قدمت (UKLFI) طلب قانون حرية المعلومات إلى وزارة التنمية الدولية للحصول على نسخ من تقارير المراجعة لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي للسلطة الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع اختصاصات هذه المراجعات.



ومع ذلك، رفضت وزارة التنمية الدولية البريطانية الإفصاح عن هذه المعلومات، مشيرة إلى أسباب أخرى من شأنها أن تتضرر العلاقات بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية، بسبب هذا الكشف.



وتقول (UKLFI) أنه في الفترة من 2008 إلى 2015، قدمت بريطانيا منحة للخزانة المركزية للسلطة الفلسطينية بلغ مجموعها 430.5 مليون جنيه إسترليني، عن طريق البنك الدولي، وكانت المساعدات غير مقيدة وغير مخصصة لمشروع معين.



وتضيف الصحيفة: وفقا لـ (UKLFI) والآن المفوض، فإنه يمكن أن يكون الضرر أكبر للجمهور البريطاني، وفق زعمهم.



من جهته، علّق المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات على هذه التقارير، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وقال: "تحرك فوري من قبل المفوض البريطاني دنهام للنظر في الأموال البريطانية التي تدفع لـ (الإرهابيين) (أهالي الأسرى والشهداء) الفلسطينيين، يوجد بالفعل اهتمام عام كبير بالكشف عن هذه المعلومات".



وأضاف: "يجب على كل دول الاتحاد الأوروبي، والدول المانحة الأخرى التي تقدم الأموال للسلطة الفلسطينية، أن تنظر في هذا الأمر".