مقتل 34 شخصاً بانفجار لغم في حافلة بأفغانستان

لقي 34 شخصاً مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، جراء انفجار قنبلة على جانبي الطريق بين مدينتي هرات وقندهار في أفغانستان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وأوضح مسؤولون أمنيون، أن العبوة الناسفة انفجرت بينما كان يقوم مجهول بزرعها على جانب الطريق في سوق بمنطقة سبين بولداك التي تتشارك الحدود مع باكستان.



وذكرت شرطة قندهار أن 23 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار، من بينهم ستة أطفال، ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.





رام الله - دنيا الوطن