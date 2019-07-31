طقس الأربعاء: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تُحذّر من التعرض لأشعة الشمس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 34-24 33-23 31-20 بيت لحم 34-24 33-23 31-20 رام الله والبيرة 33-23 32-22 30-19 طولكرم 34-24 33-24 31-23 نابلس 36-24 35-24 32-21 قلقيلية 34-24 33-24 31-23 جنين 38-25 37-25 34-23 سلفيت 34-24 33-23 31-20 طوباس 38-25 37-25 34-23 روابي 33-23 32-23 30-20 الخليل 33-24 32-22 30-19 غزه 32-25 31-25 30-25 أريحا 44-28 43-28 40-26 خانيونس 32-25 31-25 30-25 الأغوار الشمالية 42-26 41-26 38-24 رفح 33-24 32-24 31-24

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو اليوم الأربعاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2019/08/01: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/08/02: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/08/03: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعه الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: