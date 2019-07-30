ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن الجهاز في محافظة طولكرم، ضبط اليوم الثلاثاء، نحو 7 طن من الأسمدة الزراعية، و36 لتر مبيدات زراعية، مهربة وغير معربة والتي لا تحمل تصاريح استيراد والممنوعة من التداول.





وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز في محافظة طولكرم باعمال الدورية الاعتيادية داخل شاحنة، حيث تم ضبط الكمية واستدعاء جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، التي باشرت بفحص وتحري ومعاينة الكمية المذكورة، وتبين أنها مهربة وغير معربة ولا تحمل تصاريح استيراد، وبناءً عليه أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن