دولي

ظريف لترامب: الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف

ظريف لترامب: الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اعتماد طريق الدبلوماسية مع طهران، عوضا عن أن ينصت إلى "الصقور" في إدارته وفي المنطقة.

وتابع الوزير مخاطبا ترامب: "أرفض حكاية (فريق الباءات) الكاذبة وتعطشه إلى حرب بلا نهاية"، مستخدما المصطلح الذي أطلقه على كل من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ونظيره في أبو ظبي، محمد بن زايد.وقال ظريف في تغريدة على صفحته في "تويتر": "على مدار آلاف السنين، صمدت إيران أمام كل المعتدين. بينما أنفقت الولايات المتحدة 7 تريليونات دولار و(أراقت) أنهارا من الدماء في منطقتنا في ما كان أكبر فشل لها منذ فيتنام"، دون أن يذكر النزاع الذي يقصده.

وختم ظريف تغريدته بالقول: "الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف".

ونشر وزير الخارجية الإيراني تحت مدونته مقتبسا من مقالة دعا فيها جون بولتون، في العام 2017، إلى عدم إبقاء الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وإيران. وحدد ظريف في المقالة كلمات بولتون الآتية: "إيران لم تربح حربا واحدة لكنها لم تخسر مفاوضات أبدا"، وهي عبارة استخدمها ترامب أيضا، في إحدى تغريداته، أمس الاثنين.

أخبار ذات صلة

إيران تعرض مبادرة على الإمارات لـ &#34;حل المشاكل الحدودية&#34; بين البلدين

إيران تعرض مبادرة على الإمارات لـ "حل المشاكل الحدودية" بين البلدين

روسيا تطلق قمر عسكري جديد بنجاح

روسيا تطلق قمر عسكري جديد بنجاح

غدًا.. كوشنر يزور الشرق الأوسط لجلب استثمارات لصالح غزة والضفة

غدًا.. كوشنر يزور الشرق الأوسط لجلب استثمارات لصالح غزة والضفة

روسيا تُزود الهند بألف صاروخ مضاد للطائرات

روسيا تُزود الهند بألف صاروخ مضاد للطائرات

سِجَالٌ بين وزير فرنسي وترامب بسبب &#34;النبيذ&#34;

سِجَالٌ بين وزير فرنسي وترامب بسبب "النبيذ"

الإعدام لعمدة طهران السابق في قضية قتل زوجته

الإعدام لعمدة طهران السابق في قضية قتل زوجته

شاهد: ملك ماليزيا الجديد يتربع على العرش

شاهد: ملك ماليزيا الجديد يتربع على العرش

مسافر كويتي يُفاجئ السلطات الأمريكية بـ &#34;قاذف صواريخ&#34;

مسافر كويتي يُفاجئ السلطات الأمريكية بـ "قاذف صواريخ"

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة

نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة

أبو جيش: لا يُوجد إقبال على المشاريع الصغيرة خاصة في نابلس والخليل

أبو جيش: لا يُوجد إقبال على المشاريع الصغيرة خاصة في نابلس والخليل

المطران حنا: صفقة باب الخليل كارثية وتستهدف هوية القدس وطابعها

المطران حنا: صفقة باب الخليل كارثية وتستهدف هوية القدس وطابعها

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل بالقضية الفلسطينية

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل بالقضية الفلسطينية

الوزير غنيم: لن نسمح بالمساس بخطوط ومصادر المياه

الوزير غنيم: لن نسمح بالمساس بخطوط ومصادر المياه

المفتي العام يؤكد جواز التضحية بالأنعام المُسمنة

المفتي العام يؤكد جواز التضحية بالأنعام المُسمنة

رجل وفتاة يقتلان مسعفًا فلسطينيًّا في الأردن

رجل وفتاة يقتلان مسعفًا فلسطينيًّا في الأردن

منوعات

إصدار مذكرة توقيف بحق مطرب لبناني شهير بتهمة تعاطي المخدرات

إصدار مذكرة توقيف بحق مطرب لبناني شهير بتهمة تعاطي المخدرات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

شاهد: مصالحة عشائرية بين عماد فراجين ونادي الفيصلي الأردني

شاهد: مصالحة عشائرية بين عماد فراجين ونادي الفيصلي الأردني

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

عربي

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات