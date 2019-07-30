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الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة النزاهة العراقية عن عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، التي نزح منها أكثر من 1.5 مليون شخص بسبب الحرب على "تنظيم الدولة".

وذكر بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه "تم ضبط المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ في ديوان محافظة نينوى، بقسمي الحسابات والموازنة وهندسة الإدارة المحلية".

وأضاف البيان أن "تلك المبالغ مخصصة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين كسلفة للمحافظة لإغاثة وإيواء النازحين، من خلال تجهيز المواد وتنفيذ الأعمال لدائرة الصحة في نينوى".


وأشارت هيئة النزاهة العراقية إلى "ضبط وصولات صادرة عن المقاولين المنفذين للمشاريع، تشير لتسلمهم مبالغ من المحافظة دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية".ووفقا للبيان، فإن هذه الأموال "كان يجب أن تصرف على تأهيل مستشفيين في المنطقة، لكن محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب، قام بسحبها وإيداعها في إقليم كردستان العراق".

وتابعت الهيئة أنه "تم ضبط سند قيد اليومية المتضمن إيداع المبلغ المذكور وجذاذة إيداع الصكوك الصادرة عن (مصرف الرافدين) فرع بغداد، إضافة إلى صور طبقا للأصل عن كل من الحساب الجاري بموجب الصك الصادر عن وزارة الهجرة والمهجرين، وسندي صرف بقيمة المبلغ، ونسخ مصورة من أوليات الصرف الخاصة بالمبلغ المذكور لتأهيل مستشفيي السلام التعليمي والحروق في الموصل".

وبينت الهيئة أن التحقيقات التي قام بها الفريق أدت إلى الكشف عن أن المبلغ سحب كاملا، ولم يتم إيداعه في حساب مصرفي خاص بالمحافظة، وإنما أودع في إقليم كردستان، حيث تم اختيار المقاولين المنفذين لتأهيل المستشفيين من قبل محافظ نينوى السابق.

وتابعت بالقول إنه "جرى تسلم المبالغ الخاصة بها عن طريقه المحافظ السابق، وتأييد ذلك بنسخة من وصل يؤكد تسلم المبالغ في أربيل، فضلا عن ضبط 23 وصلا صادرا عن المقاولين المنفذين للمشاريع تشير لتسلمهم مبالغ من المحافظة دون وجود وصولات قبض تؤيد ذلك".

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت، في حزيران 2018، عن الكشف عن اختلاس ستة مليارات دينار من أموال إعادة تأهيل أبنية محافظة نينوى.

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