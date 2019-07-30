نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن-محمد عوضنظمت عشرات النساء، صباح اليوم في مدينة غزة، تظاهرة احتفالية بيوم الزي الفلسطيني، حيث ارتدت النساء في التظاهرة الثوب الفلسطيني، الذي يزينهن، وذلك تعبيراً عن حبهم ودعمهم للتراث الفلسطيني، الذي يحاول الاحتلال سرقته طيلة الأعوام الماضية.وانطلقت التظاهرة من ميدان السرايا وسط مدينة غزة، وصولاً إلى ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وهن يحملن اللافتات والأشكال التراثية التي تعبر عن تمسكهن بالموروث الثقافي، والزي الفلسطيني.وقالت يافا الكفارنة، إحدى منسقات التظاهرة: إن هذه الفعالية تثبت للاحتلال، ولكل من يحاول سرقة التراث الفلسطيني، مدى تمسك الفلسطينيين في كل بقاع الأرض بمورثهم الثقافي الفلسطيني، الذي يعبر عن الأصالة الفلسطينية الخالصة للأرض والوطن.وأكدت يافا، بأن الاحتلال، يحاول دوماً سرقة كل ما يدلل على عروبة وأصالة الفلسطينيين، حتى وصل ذلك للأكلات الشعبية، لسرقتها، والزي الفلسطيني، لذلك قررنا إظهار الزي الفلسطيني، وبيان قيمته التراثية من خلال تخصيص يوم له، أطلقنا عليه (يوم الزي الفلسطيني)، والذي نرتدي فيه اللباس الفلسطيني، والثوب الفلسطيني المطرز بكافة الأشكال والألوان المتنوعة.من جانبها، قالت الصحفية ريما محمود، إحدى منسقات الفعالية، بأن هذه الفعالية هي جهد شخصي وذاتي، بالتعاون مع مؤسسات محلية ومجتمع مدني، برعاية من وزارة الثقافة، نحيي من خلالها تراثنا الفلسطيني، بلباسنا وزينا وثوبنا المميز في وجه كل المحاولات البائسة لسرقة موروثنا الثقافي، الذي نتمسك به، منذ النكبة عام 1948م، وحتى اليوم، وها نحن نرتدي الزي الفلسطيني، ونشارك في هذه الفعالية، ونردد الأهازيج الفلسطينية، والمقولات التي كانت على لسان الآباء والأجداد في أرضنا المحتلة.