شؤون فلسطينية

نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة

نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن-محمد عوض
نظمت عشرات النساء، صباح اليوم في مدينة غزة، تظاهرة احتفالية بيوم الزي الفلسطيني، حيث ارتدت النساء في التظاهرة الثوب الفلسطيني، الذي يزينهن، وذلك تعبيراً عن حبهم ودعمهم للتراث الفلسطيني، الذي يحاول الاحتلال سرقته طيلة الأعوام الماضية.

وانطلقت التظاهرة من ميدان السرايا وسط مدينة غزة، وصولاً إلى ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وهن يحملن اللافتات والأشكال التراثية التي تعبر عن تمسكهن بالموروث الثقافي، والزي الفلسطيني.

وقالت يافا الكفارنة، إحدى منسقات التظاهرة: إن هذه الفعالية تثبت للاحتلال، ولكل من يحاول سرقة التراث الفلسطيني، مدى تمسك الفلسطينيين في كل بقاع الأرض بمورثهم الثقافي الفلسطيني، الذي يعبر عن الأصالة الفلسطينية الخالصة للأرض والوطن.

وأكدت يافا، بأن الاحتلال، يحاول دوماً سرقة كل ما يدلل على عروبة وأصالة الفلسطينيين، حتى وصل ذلك للأكلات الشعبية، لسرقتها، والزي الفلسطيني، لذلك قررنا إظهار الزي الفلسطيني، وبيان قيمته التراثية من خلال تخصيص يوم له، أطلقنا عليه (يوم الزي الفلسطيني)، والذي نرتدي فيه اللباس الفلسطيني، والثوب الفلسطيني المطرز بكافة الأشكال والألوان المتنوعة.

من جانبها، قالت الصحفية ريما محمود، إحدى منسقات الفعالية، بأن هذه الفعالية هي جهد شخصي وذاتي، بالتعاون مع مؤسسات محلية ومجتمع مدني، برعاية من وزارة الثقافة، نحيي من خلالها تراثنا الفلسطيني، بلباسنا وزينا وثوبنا المميز في وجه كل المحاولات البائسة لسرقة موروثنا الثقافي، الذي نتمسك به، منذ النكبة عام 1948م، وحتى اليوم، وها نحن نرتدي الزي الفلسطيني، ونشارك في هذه الفعالية، ونردد الأهازيج الفلسطينية، والمقولات التي كانت على لسان الآباء والأجداد في أرضنا المحتلة.

 

أخبار ذات صلة

ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

اشتية: نتمنى على الدول العربية أن تضخ مالاً جدياً بصندوق بيت مال القدس

اشتية: نتمنى على الدول العربية أن تضخ مالاً جدياً بصندوق بيت مال القدس

الرئيس عباس: الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها لرعاية المفاوضات

الرئيس عباس: الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها لرعاية المفاوضات

أبو جيش: لا يُوجد إقبال على المشاريع الصغيرة خاصة في نابلس والخليل

أبو جيش: لا يُوجد إقبال على المشاريع الصغيرة خاصة في نابلس والخليل

سويسرا تُعلّق تمويل كافة المدفوعات الإضافية لـ (أونروا)

سويسرا تُعلّق تمويل كافة المدفوعات الإضافية لـ (أونروا)

قمة إسلامية مسيحية لبنانية تُؤكد تمسكها بالقدس عاصمة للديانات السماوية

قمة إسلامية مسيحية لبنانية تُؤكد تمسكها بالقدس عاصمة للديانات السماوية

الهباش: نرفض كل أشكال استغلال الدين من الشواذ

الهباش: نرفض كل أشكال استغلال الدين من الشواذ

مؤسسة حقوقية: آلية تعيين رئيس بلدية غزة تتنافى مع القانون الفلسطيني

مؤسسة حقوقية: آلية تعيين رئيس بلدية غزة تتنافى مع القانون الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

ضبط 7 طن أسمدة ومبيدات زراعية ممنوعة من التداول في طولكرم

نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة

نساء القطاع يحتفلن بالثوب الفلسطيني في تظاهرة وسط مدينة غزة

أبو جيش: لا يُوجد إقبال على المشاريع الصغيرة خاصة في نابلس والخليل

أبو جيش: لا يُوجد إقبال على المشاريع الصغيرة خاصة في نابلس والخليل

المطران حنا: صفقة باب الخليل كارثية وتستهدف هوية القدس وطابعها

المطران حنا: صفقة باب الخليل كارثية وتستهدف هوية القدس وطابعها

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل بالقضية الفلسطينية

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي فاعل بالقضية الفلسطينية

الوزير غنيم: لن نسمح بالمساس بخطوط ومصادر المياه

الوزير غنيم: لن نسمح بالمساس بخطوط ومصادر المياه

المفتي العام يؤكد جواز التضحية بالأنعام المُسمنة

المفتي العام يؤكد جواز التضحية بالأنعام المُسمنة

رجل وفتاة يقتلان مسعفًا فلسطينيًّا في الأردن

رجل وفتاة يقتلان مسعفًا فلسطينيًّا في الأردن

منوعات

إصدار مذكرة توقيف بحق مطرب لبناني شهير بتهمة تعاطي المخدرات

إصدار مذكرة توقيف بحق مطرب لبناني شهير بتهمة تعاطي المخدرات

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

عادل إمام بخير .. وهذا سر انتشار شائعة وفاته

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها &#34;حبيبي ولا على بالو&#34; لعمرو دياب

نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها "حبيبي ولا على بالو" لعمرو دياب

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

محمد رمضان في أزمة بعد إخطار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح له بالغناء

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

شاهد.. دنيا بطمة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ&#34;الحب الحقيقي&#34;؟

إبنة غادة عادل باتت شابة حسناء .. من وصفها بـ"الحب الحقيقي"؟

شاهد: مصالحة عشائرية بين عماد فراجين ونادي الفيصلي الأردني

شاهد: مصالحة عشائرية بين عماد فراجين ونادي الفيصلي الأردني

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

أصالة تتجه إلى التمثيل للمرة الأولى بقرار من زوجها

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

شاهد: هجوم حاد على الدكتورة خلود بسبب طريقة استقبالها أطفالها بعد غياب

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من &#34;أبو العروسة&#34;

نرمين الفقي تشوق جمهورها للجزء الثالث من "أبو العروسة"

عربي

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

الأورومتوسطي: الأطباء يدفعون ثمن استمرار الصمت الدولي إزاء الصراع الدائر في ليبيا

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات

وسط إجراءات أمنية.. إطلاق سراح عمر البشير لساعات