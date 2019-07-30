الرئيس عباس: الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها لرعاية المفاوضات

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاشتراكية الدولية، والذي عقد بمدينة رام الله، برئاسة الأمين العام للاشتراكية الدولية، لويس ايالا.



واطلع الرئيس عباس، الضيوف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية، جراء السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، المدعومة من قبل الإدارة الأميركية.



وقال: إن القيادة الفلسطينية، اتخذت قراراً بالعمل على وقف تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بسبب عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بها، وإصرارها على تدمير كل ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية، عبر الاستمرار بالاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وحجز الأموال الفلسطينية، والاقتحامات اليومية، وسياسة الاعتقالات.



وأضاف الرئيس عباس: يدنا كانت وما زالت ممدودة للسلام، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يترك فرصة إلا ويعمل على تدمير كل فرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين المدعوم دولياً، مطالباً أحزاب الاشتراكية الدولية، سواء من خلال حكوماتهم أو برلماناتهم التدخل بشكل فوري، والعمل على إنقاذ فرص تحقيق السلام والاستقرار والأمن من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.



وأشار إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها لرعاية المفاوضات من خلال القرارات التي اتخذتها بحق القضية الفلسطينية، والتي تخالف كل مبادئ الشرعية الدولية.



وقال: إن (صفقة القرن) التي يحاولون فرضها تشكل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء كل الاتفاقات الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تسمح بتمرير هذا المشروع الخطير على السلام والاستقرار، وسيبقى الشعب الفلسطيني صامداً على أرضه وفوق ترابه، مهما كان حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها.



بدوره، قال الأمين العام للاشتراكية الدولية لويس ايالا: إن قرارات الإدارة الأميركية الحالية بخصوص قضية الشرق الأوسط "تذهب بعيداً عن الإجماع الدولي والشرعية الدولية".



وأضاف أن حل الدولتين، هو ما نحتاج إلى تحقيقه، والاشتراكية الدولية تعمل على ذلك، ونحن سعداء بأن الموجودين فلسطينيين وإسرائيليين، يتشاركون في رؤية حل الدولتين، ونحن نتطلع هذا العام إلى إجابة حول هذه الرؤية".



وقد عبر الرئيس عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أحزاب الاشتراكية الدولية؛ للحفاظ على حل الدولتين، وتحقيق السلام.