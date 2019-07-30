شؤون فلسطينية

سويسرا تُعلّق تمويل كافة المدفوعات الإضافية لـ (أونروا)

سويسرا تُعلّق تمويل كافة المدفوعات الإضافية لـ (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سويسرا عن تعليقها تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، بيير ألين إلتشنغر، قوله: إن سويسرا دفعت اشتراكاتها للوكالة الأممية لهذا العام بالكامل، وبلغ حجمها 22.3 مليون فرانك سويسري (قيمة الفرانك السويسري تساوي تقريباً قيمة الدولار الأمريكي).

وكان تقرير لمكتب الأخلاقيات للأمم المتحدة، قد كشف عن حالات سوء إدارة، وتجاوزات إدارية في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم المساعدات لأكثر من خمسة ملايين من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان.

وأكد المتحدث، أنه سيتم تعليق كافة المدفوعات الإضافية حتى انتهاء التحقيق، وستتخذ سويسرا قرارها بشأن الخطوات التالية تبعاً لنتائج التحقيق.

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