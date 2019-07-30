الأردن ينفي حصوله على أموال من "ورشة المنامة"

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رام الله - دنيا الوطن

نفت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، حصولها على أي أموال من "ورشة المنامة" التي عقدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحرين، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.



وأكد مبارك أبو يامين وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن، أن بلاده لم تحصل على أي أموال من "ورشة المنامة" لإنشاء مركز الأمن السيبراني الأردني.



تصريح أبو يامين، جاء رداً على سؤال النائب خالد رمضان، خلال جلسة في البرلمان، حول حصول الأردن على 200 مليون دولار من "ورشة المنامة" لإنشاء المركز المذكور.



وشدد وزير الدولة للشؤون القانونية، على أن الحكومة لم تتلق أي أموال من الورشة، وأن سيادة الأردن محفوظة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.



واستضافت البحرين الشهر الماضي أعمال "ورشة المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين، ودول عربية أخرى.



وشارك الأمين العام لوزارة المالية الأردنية في "ورشة المنامة"، حيث طرحت الإدارة الأمريكية خلالها الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن)، الذي يهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.