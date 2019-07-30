الهباش: نرفض كل أشكال استغلال الدين من الشواذ

الدكتور محمود الهباش

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، رفضه كل أشكال استغلال الدين، من قبل من وصفهم بالـ"شواذ".



جاء ذلك، لدى لقائه بالشيخ محمد عبد الستار وزير الأوقاف السوري في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين خاصة في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد والشؤون الدينية.



وقال الهباش خلال اللقاء ان الدين الإسلامي دين الوسطية والإعتدال ويقع على العلماء ورجال الدين توضيح مباديء وأسس رسالة الإسلام السمحة بعيداً عن انحرافات وإسقاطات البشر والتعريف بالمبادئ والقيم الصحيحة للدين الإسلامي

الحنيف الداعي إلى الاعتدال والوسطية والتسامح ورفض كلّ أشكال استغلال الدين.



وأضاف، ان التوترات والنزاعات التي تعصف بالمنطقة العربية تضع على عاتق علماء الدين الإسلامي واجب حمايته من إستغلال بعض الشواذ وتجار الدين الذين يجدون في هذه النزاعات بيئة ملائمة لنشر أفكار التطرف والغلو، ومن هنا يجب تكاتف الجهود بين الجميع سواء الحكومات او المفكرين ورجال الدين والإعلام لمحاصرة ونبذ الأفكار الضلالية وحماية المجتمعات وتحصينها للحفاظ على رسالة الإسلام الحقيقية وعدم تشويهها.



من جانبه رحب عبد الستار بالهباش والوفد المرافق

له مؤكدا على حقيقة رسالة الإسلام الوسطية والمعتدلة وعلى ضرورة تنسيق الجهود، لتعليم الناس الإسلام كما أنزله الله تعالى بعيداً عن الغلوّ والتعصّب والتطرّف والعنف.



ودعا الجانبان، الى ضرورة تفعيل العمل المشترك بين كافة دول العالم الإسلامي من خلال برامج توعوية مشتركة تعمل بالتوازي مع القطاعات الأخرى الإجتماعية والسياسية والإعلامية والأمنية للحفاظ على تماسك المجتمع الإسلامي وتحصينه ضد أفكار التطرف والغلو.



يذكر ان الهباش، يقوم بزيارة رسمية الى الجمهورية العربية السورية التقى خلالها عددا من المسؤولين ورجال الدين

السوريين ووضعهم بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة بعد الهجمة الشرسة لحكومة الإحتلال على مساكن المواطنين في مدينة القدس وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية ، والقرار الذي أعلنته القيادة الفلسطينية على لسان الرئيس محمود

عباس بوقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال وتداعيات ذلك وتنسيق الجهود مع الأشقاء العرب لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.