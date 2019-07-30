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الأسد يُعلق على وفاة الرئيس التونسي.. ماذا قال؟

الأسد يُعلق على وفاة الرئيس التونسي.. ماذا قال؟
نعى الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الباجي قايد السبسي، في برقية تعزية رسمية.

ووفق ما نقلت صحيفة (الشروق) التونسية، قال الأسد: "تلقيت بألم بالغ وفاة رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلاده"، مقدما التعازي إلى الشعب التونسي".

إلى ذلك، تقدّم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بتعازيه للشعب التونسي، قائلا إن "تونس تخسر رجل دولة عظيم الشأن كرّس سنوات طويلة من حياته من أجل التطور السياسي في بلاده ووضع أسساً محورية له. كما كان له دور حاسم في التحول الديمقراطي والاجتماعي في تونس".  

من جهتها، تقدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بتعازيها للشعب التونسي، قائلة إن الرئيس الباجي قايد السبسي "كان رجل دولة مسؤولاً في تفكيره وأفعاله، حيث دفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدماً وبشكل حاسم كرئيس للوزراء ، وزعيم للحزب وأخيراً كرئيس للدولة. لقد كان طرفاً فاعلاً شجاعاً على طريق الديمقراطية".

وأعرب ملك هولندا "فيليم ألكساندر" عن أحر التعازي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكدا "أنه تلقى نبأ وفاته بحزن بالغ، مضيفا أنه سيتذكر الفقيد كرجل دولة محترم وهب حياته لتقدم بلاده".

وكانت قد أقيمت يوم السبت الماضي، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية بحضور عدد من قادة دول العالم.

وشارك في الجنازة عدد من قادة الدول، أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي، مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس.

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