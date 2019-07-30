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دولي

غدًا.. كوشنر يزور الشرق الأوسط لجلب استثمارات لصالح غزة والضفة

غدًا.. كوشنر يزور الشرق الأوسط لجلب استثمارات لصالح غزة والضفة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يزور، غدًا الأربعاء، مستشار الرئيس الأمريكي، چاريد كوشنر، منطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد رفيع المستوى، مكون من بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية.

ويزور كوشنر، عدة دول منها: السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر، إضافة إلى إسرائيل، حيث تبدأ الرحلة نهاية الشهر الجاري، وتنتهي بداية شهر آب/ أغسطس المقبل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، وفق ما نقلت قناة (الغد): إن زيارة كوشنر، تسعى لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار؛ لجلب الاستثمارات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال، أثناء لقاء حواري مع مؤسسة "النادي الاقتصادي لواشنطن: إن "كوشنر سيسافر للمنطقة، ويتحدث مع عدد من المسؤولين حول خطة السلام، لكن القرار سيعود في نهاية المطاف للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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